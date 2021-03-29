Andre Trinchieri’nin açıklamaları şu şekilde:

“Birkaç hafta önce Fenerbahçe rotasyonunu değiştirdi ve o andan itibaren çok çok iyi oynuyorlar. De Colo ve Vesely önderliğinde büyük bir kaliteye sahipler. Bunca maçın ardından hedefimiz 40 dakika boyunca maksimum enerji ve full konsantrasyon ile oynamak olacak. Bu sezon birçok kez olduğu gibi elimizde halletmemiz gereken önemli bir iş var.”

Oyunculardan JaJuan Johnson ise şunları söyledi:

“Bu sezon herkesi yenebilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik. Presiplerimize, birlikte oynamaya geri dönmemiz gerek. Bilhassa evimizdeyken bence iyi iş çıkaracağız.” (Eurohoops)