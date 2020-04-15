Trileçe, Balkanlarda yer alan Arnavutluk'a özgü bir tatlı. Sütlü tatlılar içerisinde yer alır. Uzman görüşleri doğrultusunda, diyet listesinde yer alan 1 bardak süt ve 1 porsiyon meyvenin yerine trileçe tüketilebilmektedir. Lakin bu değişikliği devamlı yinelemek önerilmemektedir. 100 gram trileçenin besin değerleri incelendiğinde; Karbonhidrat 21.1 g- % 7.0 (günlük değer), Protein 7.0 g- % 13.9 (günlük değer), Lif 0.1 g- % 0.3 (günlük değer), Yağ 5.0 g- % 7.7 (günlük değer), kolesterol 61.5 mg- % 20.5 (günlük değer), A Vitamini 122.6 IU- % 2.5 (günlük değer), C Vitamini 1.5 mg- % 2.5 (günlük değer), Potasyum 253.9 mg- % 7.3 (günlük değer), Kalsiyum 202.6 mg-

% 20.3 (günlük değer), Demir 0.5 mg- % 2.6 (günlük değer) içerdiği görülmektedir.

Trileçe tatlısının 100 gramında 163 kcal kalori, ayrıca besinin 1 porsiyon (orta) yani 185 gram miktarında trileçe 302 kalori bulunmaktadır. 150 gram trileçe: 244 kalori, 200 gram trileçe ise 326 kaloridir. Trileçe ihtiva ettiği kalorinin büyük kısmını (%53) karbonhidrattan alır.

Trileçe tatlısı kilo aldırır mı?

Trileçe, yapımında şeker kullanılan bir tatlı. Şeker ise metabolizmayı yavaşlatan, vücutta yağ oluşumuna sebep olan maddelerden. Süt tatlı olmasına rağmen aynı zamanda krema ve şeker içerdiği için kilo alımına sebep olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus yenilen porsiyon miktarıdır. Porsiyon küçültülerek yenilmesi ve hareket ile birleşimin sağlanması kilo alımına engel olacaktır. Düşük kalorili diyetler için uygun değildir.

Triliçe nasıl yapılır?

Malzemeler :

- 5 adet büyük boy yumurta

- 6 yemek kaşığı toz şeker

- 7 yemek kaşığı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

Karameli için :

- 1 çay kaşığı toz şeker

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- 1 paket krema

Şerbeti için :

- 2 su bardağı inek sütü

- 1 su bardağı keçi sütü

- 1 su bardağı manda sütü

- 1 su bardağı toz şeker

Yapılışı :

1- Derin bir karıştırma kabı içerisine yumurta ve şeker eklenir. Krema kıvamına gelene kadar mikser ile çırpılır.

2- Un, kabartma tozu, vanilin yumurtalı karışıma eklenir ve karıştırılır.

3- Kek harcı, kıvama geldikten sonra fırın kabına dökülür.

4- Önceden 170°C'de ısıtılan fırına sürülür ve 10 dakika pişirilir.

5- 10 dakika sonra fırının ısısı 150°C'ye düşürülür ve 20-25 dakika daha pişirilir.

6- Pişirilen pandispanya, oda sıcaklığında soğumaya bırakılır ve üzerinde kürdan yardımı ile delikler açılır.

7- Sütlü şerbeti için; İnek, manda ve keçi sütü tencereye alınır. Şeker eklenerek kaynatılır. Kaynadıktan sonra ılımaya bırakılır.

8- Karameli için; Ayrı bir sos tenceresinde toz şeker eritilir. Tereyağ eklenir. Kaynadıktan sonra krema ilave edilerek karıştırılır. Soğumaya bırakılır.

9- Oda sıcaklığında soğumuş trileçe pandispanyasının üzerine ılık sütlü şerbet dökülür. Sütü iyice çektikten sonra buzdolabına konulur.

10- Bu esnada bir paket krem şanti hazırlanır.

11- Soğumuş kekin üzerine krem şanti yayılır.

12- Karamelde kekin üzerine yayıldıktan sonra dilimlenerek soğuk olarak servis edilir.

Trileçe püf noktaları

Buzdolabında 4-5 saat bekletilmesi lezzeti artırıcı bir püf noktası. Trileçenin düzgün bir şekilde servisi için kenarları düz dikdörtgen bir fırın kabında pişirilmesi gerekir. Kek hamurunun sönmemesi için kaliteli un kullanılmalıdır. Unun kıvamı az olmamalıdır. Trileçe tatlısı, özüne uygun olarak üç farklı sütten ( manda-inek-keçi ) yapılmalıdır.