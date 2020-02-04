Tüm insanlarda belli miktarlarda bulunan Trigliserit, yüksek olduğunda pek çok farklı soruna yol açabilir. Vücudumuzun enerji kaynağı olan trigliserit, arttığında, karaciğer hastalıklarından kalp yetmezliklerine kadar problemler çıkarabilir. Trigliseritin ne olduğu ve yükseklik belirtileri tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Trigliserit Nedir?

Trigliserit, kan içerisinde bulunan, yaygın görülen yağ türüdür. İnsanların tamamında, belli miktarlarda trigliserit bulunur. Miktarın aşılması halinde, trigliserit yüksekliği meydana gelir. Kan içerisinde yet alan bu yağ miktarlarını ölçmenin yolu, kan testleri yapmaktır.

Trigliserit yüksekliğinin nedenleri arasında, hipertansiyon, böbrek hastalıkları ve kalp yetmezlikleri bulunur. Yüksek trigliserit durumunda, dahiliye uzmanına danışılmalı ve tedavi yolu belirlenmelidir. Trigliserit yüksekliğinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgileri, yazımızın tamamını okuyarak öğrenebilirsiniz.

Trigliserit Belirtileri Nelerdir?

Yüksek trigliserit ve uzun süreyle yaşanan yüksek trigliserit sorunu olmadığı sürece, belirtileri görülmez. Ancak kandaki sınır değeri olan 500 mg/dL miktarının üstünde olduğunda, ciddi belirtiler göstermeye başlayabilir. Bu belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Yoğun şekilde yaşanan baş ağrıları. Trigliserit değerleri yüksek olan hastalarda, baş ağrıları yoğun şekilde ve aratarak yaşanıyor. Durduk yerde baş ağrısı yaşanması, trigliserit yüksekliğinin belirtisi olabilir.

- Pankreas iltihabı. Pankreas salgı bezinde yaşanan iltihaplanmalar, yüksek trigliseritin belirtileri arasında bulunur.

- Sürekli yorgun olma hissi, yüksek trigliserit rahatsızlığının belirtileri arasında bulunur. Yoğun çalışmadığınız, normal uyuduğunuz dönemlerdeki yorgunluk hisleriniz artmışsa, dikkat etmeniz gerekiyor.

- Diz ekleminde veya dirseklerde nodül oluşumları bunun belirtileri arasında sayılabilir.

Tüm bu belirtiler, trigliserit düzeylerinde yaşanan aşırı yükselmelerde meydana gelir. Trigliseritin aşırı biçimde yükselmesi, kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığı kaçınılmaz hale getiriyor. Hastalıkların önüne geçmek ve yaşanacak problemlerin azalmasını sağlamak için rutin kontrollerin 6 ayda 1 kez yapılması gerekiyor. Yaşın ilerlemiş olması durumunda, kontrol sürelere 2 ay ve daha aza indirilebilir.

Trigliserit yüksekliği nasıl tedavi edilir?

Yüksek trigliserit tanısı, kan testleriyle mümkün olabilir. Tanı aşamasında ilk olarak, tirgliseritin neden olduğu rahatsızlıklar belirlenir. Bunlar için neler yapılabileceği tespit edilir. Daha sonra trigliserit miktarının yaşa göre indirilmesi için çalışmalar başlar. Doktorlar, hastalarına genellikle tedavi yöntemi olarak, egzersiz yapmayı önerirler. Miktarın düşürülmesi, hastanın kendi ideal kilosuna bağlıdır. Trigliserit yüksekliği tedavi sistemi şu şekilde ilerler.

- İlk olarak, hastanın hastalıkla ilgili öyküsü alınır. Yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve rutin hayat içerisindeki düzeni tespit edilir. Bunun nedeni, trigliserit yüksekliğinin nedenlerini tespit edebilmektir.

- Sonrasında hastanın kilosunun kontrol altına alınması için diyetisyen hekime yönlendirilebilir. Hasta yüksek trigliserit miktarında mutlaka kendi ideal kilosuna ulaşmalıdır.

- Uzman doktorlar, hastalara meyve, sebze gibi alımların daha fazla, kırmızı et ve doymuş yağ oranı yüksek olan yiyeceklerin az tüketilmesini önerirler.

- Kişinin zararlı alışkanlıkları varsa bunların terk edilmesi tedavi için önemlidir. Sigara, alkol gibi alışkanlıklar varsa, mutlaka bırakılmalıdır.

Trigliserit miktarının düşürülmesi için tedavi yöntemleri ağırlıklı olarak bu şekildedir. Uzman doktorlar, gerekli görmeleri halinde, farklı tedavi yöntemleri uygulayabilirler.

Yüksek trigliseritin sebepleri nelerdir?

- Hareketsiz yaşam tarzı

- Hamilelik dönemlerinin sıklıkla olması

- Sigara kullanımı

- Obezite

- Öğün atlamak

- Alkol tüketimi

- Gece sürekli olarak yemek yemek

- Aşırı yemek tüketimi

Yüksek trigliserit durumunda neler yapılmalıdır?

Yapılan kan testleri sonucunda değerlerinizin yüksek çıkması durumunda, dahiliye doktoruyla görüşmeniz gerekecektir. Doktorunuzla görüşme sağladıktan sonraki süreçte, sizin yapabilecekleriniz şunlardır.

Bol egzersiz

Egzersizler, fazla kiloların verilmesi için önemlidir. Günlük yarım saat yürüyüş, mümkünse 10 dakika hafif tempolu konuşma, değerlerinizi aşağı çekmede yardımcı olacaktır.

Kilolardan kurtulmaya çalışmalısınız

Hareketsiz yaşam tarzını benimsememeniz gerekir. Uzmanlardan alacağınız diyet listeleriyle, fazla kilolarınızdan kurtulmalısınız. Çünkü yüksek trigliseritin baş faktörlerinden birisi kilo(yağ) fazlalığıdır.

Omega 3 yağı tüketin

Trigliserit değerlerinin normal değerlere dönmesi adına omega-3 yağı tercih etmeniz gerekiyor. Sardalya, somon ve ringa balıklarının içerisinde bol miktarda omega-3 yağı olduğunu unutmayın.

Normal trigliseritin faydaları neler?

- Tansiyonun yükselmesini önlemede yardımcıdır.

- Vücudun temel olan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve güçlü kalmasında yardımcıdır.

- Vücudun normal ısı değerlerini dengeli olmasını sağlar.

- Vücudun ve hücrelerin beslenmelerini sağlayıcı etkisi vardır.

- Organların hasar almalarını önler.



