Tribünlere yüzde 50 seyirci alımına Türkiye Jokey Kulübü başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 yılı aşkın süredir seyirci alınmayan hipodromlara bugünden itibaren yeniden seyirci alımına başlanacağı Türkiye Jokey Kulübü tarafından duyuruldu.
Türkiye Jokey Kulübü’nün internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“12 Mart 2020 tarihinden bu yana koronavirüs pandemisiyle mücadele önlemleri kapsamında hipodromlarımıza kabul edemediğimiz değerli yarış severlerimizi, T.C. İçişleri Bakanlığı’nca 27 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile ilan edilen Kademeli Normalleşme Sürecinin 3. Etabı kapsamında belirtilen önlemlerin alınması koşuluyla, hipodromlarımızda azami %50 kapasiteyle yeniden misafir edebileceğimizi duyurmaktan mutluluk duyarız.”
Cem BOŞGELMEZ