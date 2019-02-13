Tribünlere küfreden Angel Di Maria, ceza tehlikesiyle karşı karşıya!

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan ve Paris Saint Germain'in deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yendiği mücadeleye Angel Di Maria'nın ettiği küfür damgasını vurmuştu.

Arjantinli futbolcu, takım arkadaşı Presnel Kimpembe'nin 53. dakikada attığı golün ardından PSG'den önce 1 sezon formasını giydiği United'ın tribünlerine doğru "F..k off" diye bağırırken görüntülenmişti.

30 yaşındaki yıldız isme sarf ettiği bu sözlerin ardından UEFA'dan ceza gelmesi bekleniyor. Zira UEFA kuralları, maç içerisinde herhangi bir kişiyi yaralayıcı davranışta bulunan ya da tribünleri provokasyona sürükleyen bir futbolcuya men cezası verilmesini öngörüyor.

Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan Avrupa futbolunun patronunun Di Maria'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler