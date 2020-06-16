Tribia ve fibula kırıkları

İnsan vücudunu diz ile ayak bileği arasında taşıyan 2 kemik tibia ve fibuladır. Ayakta duran kişilerin yük dağılımını tibia ve fibula üzerinden yapması spor yapanlarda bu kemiklerin sık kırılmasına sebebiyet verebilmektedir. Özellikle futbol gibi ayak ile oynanan oyunlarda hızla hareket eden kişilerin spor yaralanması sonucu tibia /fibula kırığı olma ihtimali oldukça fazladır. Sakatlanma sonucu bir süre spor yapamayacak olan oyuncunun tekrar spora dönmesi aylar sürebilir. Tribia ve fibula kırığı yakın ve yandaş kemikler olduğundan birlikte kırılma ihtimali oldukça fazladır. Kırığın büyüklüğüne ve şekline göre tedavi kuralları değişkenlik gösterebilir.





Bazı hafif kırıklarda alçı uygulanması ve fizik tedavi ile hızlı iyileşme olmaktadır. Parçalı ve büyük kırıklarda ise hastalarda çivi/plak/vida gibi platinlerle ameliyat olması gerekmekte ve bu kişiler haftalarca iyileşmek için beklemektedirler. Açık olan kırıklarda eksternal fiksatör uygulaması yapılabilmekte ve bu uygulama ile hastada erken yürüyüşe izin verilmektedir.





Hasta ne kadar erken yük verirse o kadar hızlı iyileşme olabilmektedir. Psödoartroz denen kaynamama durumu nadiren de olsa görülebilmekte bu hastalarda kök hücre uygulaması ile ameliyatsız iyileşebilmekte narkoz vermeden ameliyat olmadan hastanede bile yatmadan günübirlik şekilde hastalar sağlığına kavuşabilmektedirler. Spor yaralanmaları arasında tibia/fibula kırıkları ciddi öneme sahiptir. Eğer doğru tanı ve tedavi uygulanmaz ise sakatlık oranı yüksek yaralanmalar arasındadır. Sakatlık oluşturma ihtimali bulunan tibia/fibula kırıkları önemsenmesi gereken ve tedavisi hızlıca yapılması gerekli yaralanmalardandır. Kötü sonuçlar arasında ayak bileği hareketlerinde kısıtlanma ağrı ve eğrilik olabilmektedir.



