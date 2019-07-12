Trezeguet’ye 15 milyon Euro!

Geçen sezon Galatasaray’ın talip olduğu ve yaz transfer dönemi bitene kadar yaşanan belirsizlikler nedeniyle iki kez kadro dışı kalan Mısırlı oyuncu için bu kez İngiltere’den teklif var.

Premier Lig ekibi Aston Villa, Trezeguet’yi kadrosuna katmak adına Kasımpaşa’ya 11 milyon Euro’luk resmi bir teklif yaptı. Kulüpler arasındaki resmi görüşmeler başladı. Lacivert-Beyazlılar’ın patronu Turgay Ciner’in Trezeguet’ye ilk olarak 15 milyon Euro fiyat biçtiği öğrenildi. İngilizler’in bu transferi 12-13 milyon Euro’ya bitirmesi bekleniyor. Çünkü 25 yaşındaki futbolcu da kariyerine Premier Lig’de devam etmeyi çok istiyor.