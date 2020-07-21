Küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Aston Villa, Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal'i konuk etti. Watford'un Manchester City'ye kaybettiği haftada fırsatı kaçırmayan Aston Villa, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve hayati derecede önemli olan 3 puanı hanesine yazdırdı.

Villa Park'ta oynanan mücadelede ev sahibine galibiyeti getiren gol, Trezeguet'den geldi. İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Mısırlı yıldız, takımının evinde attığı son 3 gole de imza atmış oldu.

Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Villa, son haftaya küme düşme hattının üstünde girdi. 53 puanlı Arsenal ise haftayı 10. sırada tamamladı.