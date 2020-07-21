Trezeguet yine attı, Aston Villa, Arsenal'i devirdi!
Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal'i Trezeguet'nin golüyle deviren Aston Villa, ligde kalabilme adına çok önemli bir galibiyet aldı. Aston Villa'nın evinde attığı son 3 golü, ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Trezeguet kaydetti.
Küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Aston Villa, Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal'i konuk etti. Watford'un Manchester City'ye kaybettiği haftada fırsatı kaçırmayan Aston Villa, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve hayati derecede önemli olan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Villa Park'ta oynanan mücadelede ev sahibine galibiyeti getiren gol, Trezeguet'den geldi. İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Mısırlı yıldız, takımının evinde attığı son 3 gole de imza atmış oldu.
Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Villa, son haftaya küme düşme hattının üstünde girdi. 53 puanlı Arsenal ise haftayı 10. sırada tamamladı.