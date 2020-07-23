Trezeguet transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...

Trezeguet&Galatasaray flörtünde sarı-kırmızılı kulüp açısından olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Bir ay önce Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Aston Villa, Trezeguet'nin golleriyle hayat buldu. Sabah'ın haberine göre; Mısırlı yıldız, Crystal Palace'ın ardından Arsenal'i de yıkan isim olurken, Aston Villa son hafta öncesi düşme hattının üzerine çıktı. Aston Villa'nın Premier Lig'de kalması halinde Trezeguet rüyası başlamadan bitecek ve 7 gol-3 asiste ulaşan 25 yaşındaki sol kanat, kariyerine İngiltere'de devam edecek. Küme düşme ihtimalinin gerçekleşmesi halinde ise G.Saray bu transferde F.Bahçe ile çekişecek. Sarı-lacivertliler de ezeli rakibinin listesinde olan Trezeguet'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

MENSAH DA LİSTEYE GİRDİ

Bu arada Belhanda ve Feghouli'yi satış listesine koyan Cimbom, bu oyuncuların yerine Trezeguet'nin yanı sıra Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı da gündemine aldı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, işi bitirmek istiyor ancak Ganalı için Beşiktaş'ın da girişimde bulunması transferi zora sokuyor.

SALAH GİBİ OLACAK

Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Diagne'nin gol krallığında büyük rol oynayan Trezeguet, Crystal Palace ağlarına gönderdiği iki golün ardından Arsenal'i de yıkan isim oldu. Ada'da gündeme oturan Mısırlı yıldız için hocası Dean Smith, "Premier Lig'de Salah gibi olacak" dedi.

ASLAN'IN GÖZÜ SON MAÇTA

Premier Lig'de 37 puanla 17. sırada yer alan Aston Villa, son hafta pazar günü West Ham ile karşı karşıya gelecek. 3 puan hedefleyen İngiliz ekibi, şayet gelecek sezon Premier Lig'de devam ederse, Trezeguet takımdan ayrılmayacak.

YÖNETİMDE TERİM SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı dün Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirildi. Mustafa Cengiz başkanlığında toplanan kurulun sürpriz bir de misafiri vardı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in yarım saat gibi bir süre kaldığı zirvede yönetime transfer listesini verdiği öğrenildi.