Trezeguet transferinde sıcak gelişme!

Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. France Fotball sitesi, Kasımpaşalı Trezeguet transferini gündemine taşıdı. Habere göre; Galatasaray, Kasımpaşa’ya 6 milyon euroluk resmi teklifte bulundu ancak Kasımpaşa reddetti.

France Fotball, Galatasaray’ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Trezeguet’nin yeni adresini de belirtti. Marsilya’nın da devrede olduğunu okuyucularıyla paylaştı. Aynı zamanda Lyon’un da 24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

Her iki takımın da Galatasaray’ın teklifi olan 6 milyon euronun rahatlıkla üstüne çıkabileceği belirtildi. Trezeguet, Galatasaray’da oynamayı çok istiyor. Ancak Sarı-Kırmızılı ekip teklifi ni yükseltmediği sürece Trezeguet, Fransa’nın yolunu tutacak. Yıldız futbolcunun adı 2 yıldır G.Saray’la anılıyordu.