Trezeguet transferi 48 saat içinde bitiyor!

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün bonservisi için 15 milyon euro istediklerini açıkladığı Trezeguet ile ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Biri Aston Villa olmak üzere iki Premier Lig kulübünden transfer teklifi aldığı bizzat Öksüz tarafından doğrulanan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

The Sun gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Aston Villa'nın Mısırlı futbolcu için Fransa Ligue 1 ekibi Saint Etienne ile girdiği yarışı kazandığını duyururken transferin 48 saat içinde biteceğini yazdı. Haberde Londra ekibinin CEO'su Christian Puslow'un Kasımpaşa yönetimiyle 8 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler