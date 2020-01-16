Kasımpaşa'da sergilediği performansla adından söz ettiren ve transferin gözdesi olan Mahmoud Trezeguet, sezon başı Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. beIN SPORTS'a konuşan ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Mısır'lı yıldız, Türkiye'de oynadığı dönemlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendisini transfer etmek istediğini açıkladı.

Mahmoud Trezeguet'nin açıklamaları şu şekilde:

'Rüyam Premier Lig'de oynamaktı'

"Türkiye'de 3 büyük kulüp de beni istiyordu. İtalya'daki büyük kulüplerden de teklifler vardı. Bana gelen teklifler hem benim hem kulübüm için oldukça yüksek miktardaydı ama benim rüyam Premier Lig'de oynamaktı."

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'Meydan okumayı severim'

"Her zaman bulunduğum pozisyonun en iyi şekilde hakkını vermek istiyorum. Bunu iyi yaparsam teklifler zaten gelecektir. Geleceğimi pek fazla düşünmüyorum. Şu anki iyi formumu sürdürmek istiyorum. Stilim hep hıza ve güce dayalıydı. Ben meydan okumayı severim. Bu transfer sanki benim için merdivenin ilk basamağı gibi oldu."

'Benim için sürpriz olmadı'

"Premier Lig gerçekten farklı bir arena. Fizik gücü, zeka, dayanıklılığın yüksek olduğu bir lig. Benim için sürpriz olmadı, ne olduğunu biliyordum çünkü yakından takip ediyordum. 90 dakika boyunca oyun çok hızlı ilerliyor.''

'Kendimi rahat hissetmezsem verim sağlayamam'

"Çok duygusal bir oyuncuyum. Eğer kendimi rahat hissetmezsem verim sağlayamam. Bana olumlu şeyler söyledi. Kulüp başkanı Nassef Sawiris çok büyük bir isim. İkisi de kararımda etkili oldular ve transferim gerçekleşti. Afrika Şampiyonası'ndan sonra Aston Villa dışında iki takım daha beni istedi. Teklifleri daha iyiydi ama Aston Villa'nın tarihini ve ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Ayrıca milli takımdan arkadaşım El Mohammady de Aston Villa'da oynuyordu. Hem Mısır'ı hem de Al-Ahli'yi temsil ettiğim için onlara layık bir tercih olan Premier Lig'de oynamayı seçtim. Ben bu hedefi gerçekleştirdim. Bununla yetinmeyip daha üst seviyelere ulaşmaya çalışacağım."

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'Başlangıçta Kasımpaşa'nın benimle ilgili teredüttleri vardı'

"Sezon bittiğinde ise 16 gole ulaşmıştım. Oradaki insanlar bana inandılar. Kemal Özdeş beni özellikle istedi ve oynattı. Ben de ona yardımcı oldum. Kasımpaşa o sezonu ilk 6-7. basamakta bitirmişti ve bu onlar için bir ilkti. Başlangıçta Kasımpaşa'nın benimle ilgili teredüttleri vardı. Daha çok Premier Lig'de ve La Liga'da görev yapmış oyunculara güveniyorlardı. Bense Belçika Ligi'nin sıradan bir takımından transfer olmuştum. İlk yarıda sadece 3 gol atabildim."