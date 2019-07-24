Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen ve gösterdiği başarılı performans ile transferde sık sık adı geçen Trezeguet'nin yeni adresi Ada oldu.

İngiltere Premier Lig'de boy gösteerecek olan Aston Villa, Mısırlı futbolcuyu kadrosuna kattı. Trezeguet'nin imza attığı fotoğraf sosyal medyaya düştü. Yakın zamanda da kulüplerin resmi açıklama yapması bekleniyor.

İlk olarak Süper Lig'de 2018 yılında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibi ile masaya oturmuş ve 3.5 milyon Euro karşılığında bonservisi ile birlikte Kasımpaşa'da kalmıştı.

Gösterdiği performans ile Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da radarında olan Trezeguet artık İngiltere'de futbol hayatını sürdürecek. Geçtiğimiz sezon yıldız futbolcu 34 maça çıktı ve 9 gol, 9 asistlik performansa imza attı.