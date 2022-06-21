Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesemeden devam eden son şampiyon Trabzonspor , bir süredir ilgilendiği Trezeguet'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Trabzonspor, Trezeguet'nin transferi için Aston Villa ile 3 milyon Sterlin bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın.

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın gelecek sezon için kladro planlamasında düşünmediği Mısırlı yıldızın Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı da belirtilenler arasında yer aldı.

Emre Belözoğlu ile yükselen performans

Süper Lig 'de daha önce Kasımpaşa forması giyen Mısırlı futbolcu, 2019 yılında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'in kadrosuna katılan Trezeguet, Emre Belözoğlu yönetimindeki takımda gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



