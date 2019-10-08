Danimarkalı bisikletçi, yarın İtalya’da koşulacak Tre Valli Varesine ve bir sonraki gün gerçekleşecek olan Milano-Torino’da yarıştıktan sonra sezonu kapatacak.

Hala dünya şampiyonu olduğuna inanamadığını belirten Pedersen, “Dünya şampiyonasını kazanmak ve gökkuşağı mayoyu giymek her bisikletçinin hayalidir. Bu sezon ve sonrasında da takımımı ve ülkemi onurlandırmaya devam edeceğim” dedi.

Pedersen, takımı Trek-Segafredo tarafından kendisine özel olarak tasarlanan gökkuşağı çizgilerinin yer aldığı Trek Madone SLR’i ile yarışıyor. Bisikletin tasarımcısı Brian Lindstrom, “Mads’in kazanması inanılmaz bir başarıydı. Biz de onu, Madone’un DNA’sını temiz, sadece ve şık tasarımla tamamlayarak dünya şampiyonası özel bisikleti ile onurlandırmak istedik” dedi.

(Cyclist)