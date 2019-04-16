Trek - Segafredo'lu Pantano'da doping tespit edildi

Trek Segafredo takımının Kolombiyalı bisikletçisi Jarlinson Pantano'nun kanında, yasaklı doping maddesi EPO tespit edildi.

16 Nisan 2019, Salı 13:34 Son Güncelleme:
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Trek - Segafredo'lu Pantano'da doping tespit edildi

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Ünlü World Tour takımlarından Trek - Segafredo, Kolombiyalı sporcuları Jarlinson Pantano'nun kanında, yasaklı doping maddesi tespit edildiğini açıkladı. Amerikan takımı, 30 yaşındaki sporcunun Şubat ayında alınan yarış dışı numunesinde, takviye edici ilaç Erythropoietin (EPO) bulunduğunu, "sıfır tolerans" politikaları doğrultusunda Pantano'nun sözleşmesini hemen askıya aldıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Sporcularımızı ve diğer tüm ekibimizi en yüksek etik standartların içinde tutuyoruz. Konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda iletişime geçip gerekeni yapacağız." denildi.

Jarlinson Pantano, Trek-Segafredo takımıyla son olarak 25 Mart'taki Catalunya Turu'na katılmış ve ilk etapta yarışı terk etmişti.

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