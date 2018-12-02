Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bandırma Kırmızı, son olarak Alman ekibi Braunschweig'de forma giyen ABD'li basketbolcu Travis Taylor'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Basketbol Ligi’nin dikkat çeken takımlarından Bandırma Kırmızı, bu sezon başında Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Braunschweig takımı forması giyen Amerikalı oyuncu Travis Taylor ile anlaştı. Taylor Almanya Ligi’nde çıktığı 5 maçta 6 sayı, 2.8 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kariyerine 2008 - 2009 sezonunda NCAA Ligi takımlarından Monmouth’da başlayan Taylor, burada çıktığı ilk sezon 31 maça çıkarak 12.4 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarını yakaladı. Bir sonraki sezon yine aynı takımıyla mücadele eden Amerikalı oyuncu, çıktığı 24 karşılaşmada 17.8 sayı ve 7.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2011 – 2012 sezonu başında yine NCAA Ligi takımlarından Xavier’e geçen Travis Taylor, 36 karşılaşmada yer alırken, 4.5 sayı ve 3.7 ribaund ortalamaları ile oynadı. 2012 – 2013 sezonunda Xavier takımı ile birlikte ikinci sezonunu geçiren Taylor, çıktığı 31 karşılaşmada 11.9 sayı ve 9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

2013 – 2014 sezonu başında ilk Avrupa deneyimi yaşayan Taylor, Avusturya Basketbol Ligi takımlarından Magnofit Knights ile anlaştı. İlk sezonunda 44 maça çıkan Taylor, 16 sayı ve 8.4 ribaund ortalamalarıyla iyi bir sezon geçirdi.

Bir sonraki sezon takımı ile birlikte ikinci sezonunu geçiren Travis, ligde 46 maça çıkarak 16.1 sayı ve 9.7 ribaund ortalamaları ile tamamlayarak takımımın lig şampiyonu olmasında büyük pay sahibi oldu. Magnofit Knights ile birlikte o sezon EuroChallenge’de de mücadele eden Amerikalı oyuncu çıktığı 12 karşılaşmada 15.1 sayı ve 10.1 ribaund ortalaması ile oynadı. O sezon takımı ile birlikte lig şampiyonluğu yaşayan Travis, Avusturya Kupası’nı da kazanırken sezonu çifte şampiyonluk yaşayarak kapamış oldu.

2015 – 2016 sezonu başında Fransa Basketbol Ligi takımlarından Le Havre’ye transfer olan Travis, 7 lig maçına çıkarken 8.9 sayı ve 6.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Takımı ile birlikte 3 Europe Cup maçına da çıkan Amerikalı oyuncu, 8 sayı ve 8.3 ribaund ortalamasını yakaladı. Sezonun ikinci devresinde Macaristan Basketbol Ligi ekiplerinden Sopron KC’ye geçen Travis, çıktığı 20 maçta 11.4 sayı ve 8.1 ribaund ortalamasıyla sezonu tamamladı.

2016 – 2017 sezonunda İsviçre Basketbol Ligi takımlarından Fribourg Olympic’e geçen Travis, 31 maçta 14.7 sayı ve 8 ribaund ortalamaları ile oynarken takımı ile birlikte normal sezonu şampiyon tamamladı.

2017 – 2018 sezonu başında Bulgaristan Basketbol Ligi’nde mücadele eden Rilski Samokov’a transfer olan başarılı oyuncu, çıktığı 30 maçta 14.4 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. Takımı ile birlikte 2 Europe Cup maçına da çıkan Travis, 13.5 sayı ve 6 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Bu sezon başında Almanya Basketbol Ligi takımlarından Braunschweig’e transfer olan Travis, takımı ile çıktığı 5 karşılaşmada 6 sayı, 2.8 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı. Amerikalı oyuncu 2018 – 2019 sezonunda Kırmızı – Beyaz formanın başarısı için mücadele edecek.

Travis Taylor’a Bandırma Kırmızı’ya hoş geldin diyor; Bandırma Kırmızı forması ile birlikte nice başarılar ve zaferler diliyoruz."