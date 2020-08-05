Transformers, World of Warships evrenindeki yerini alıyor

Wargaming ve Hasbro, heyecan verici yeni iş birliği sayesinde Tranformers’ın sınırlı bir süre için popüler deniz savaş oyunu World of Warships PC ve World of Warships: Legends konsollarına geleceğini açıkladı.

Dört ikonik Transformers karakteri başlangıçta seslendirmeleri, tanınmış özellikleri ile eşsiz gemi kapmaları ve komutanlar olarak oyunda yerini alacak. Optimus Prime ve Bumblebee Autobotları temsil ederken, Megatron ve Rumble ise Decepticonların ebedi kötülüklerini sürdürmek için oyunda yerini alacak.

Transformers efsanesi şimdi deniz savaşlarında!

Dünya çapında birçok hayranı olan ve yıllardır gördüğü büyük ilgi ile bir efsaneye dönüşen Transformes serisi, World of Warships evreninde iz bırakmaya hazırlanıyor. Yapılan bu büyük proje ile oyuncular farklı deneyimler yaşamaya devam edecek.

World of Warships İdari Yapımcısı Philip Molodkovets yapılan bu önemli iş birliği hakkındaki düşüncelerini anlattı: “Transformers serisiyle nesiller yetiştirildi. 1980'lerin animasyon dizilerinden en son filmlere kadar, hayal gücümüzü büyüleyen robot karakterlerine hemen hayran olduk. Onları World of Warships'te yer verme şansına sahip olmak birçoğumuz için gerçek oldu. Büyük, destansı metal savaşçılara olan sevgimiz karşılıklı! Bu nedenle, efsanevi savaş gemileriyle Transformers karakterlerini yan yana, gerçek ölçekte hayata geçirmeye özel olarak özen gösterdik!”

World of Warships ile yaklaşan Transformers iş birliği, özel Transformers konteynırları, özel oyun içi görevler ve savaş görevleri, elde edilebilir kamuflajlar, hatıra bayrakları, yamalar ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi başka yeni içerik getirecek.

Mark Blecher, Hasbro Kurumsal Strateji ve Ticari İşler Başkan Yardımcısı, “Transformers markasını World of Warships'te hayata geçirmekten heyecan duyuyoruz. Savaş gemilerinin gücünü ve Transformersları birleştirmek her iki franchise taraftarı için de savaş anlamında yepyeni bir boyut kazandırıyor” dedi.



