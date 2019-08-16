Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon tam 16 transfere imza attı. Buna rağmen uzun süre düşme korkusunu yaşayan Sarı- Lacivertliler, son haftalardaki galibiyet serisiyle ligi 6. sırada tamamlamayı başardı. Yeni sezon öncesi parola belliydi: Şampiyonluk ve 4. yıldız... Özellikle başkan Ali Koç’un bu konuda verdiği demeçler taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı. Başkan Koç’un, “Transferleri söyleyip Ersun hocaya kalp krizi geçirtmeyeyim!” sözleri, Sarı- Lacivertliler’i iyice coşturdu.

Nzonzi etkisi

Yönetim, şu ana kadar 10 yeni ismi kadroya kattı. Buna rağmen taraftarlarda ciddi bir memnuniyetsizlik hakim. Halen sol bek, stoper, defansif orta saha ve forvet takviyesi bekleniyor. 12. adamın öfkesini en fazla artıran olay ise Fenerbahçe’nin uzun süredir Roma’dan Kolarov’u alamamasına rağmen Galatasaray’ın İtalyan ekibinden Nzonzi’yi kısa sürede kadroya katması.

Sabırsız bekleyiş

Sarı-Lacivertli futbolseverler, Twitter’da ‘#TransferYapFenerbahçe’ etiketiyle binlerce tweet attı. Taraftarların mesaj yağmuruyla bu etikten Türkiye gündemine girdi. Ligin ilk maçı olan Gazişehir mücadelesi pazartesi günü. Yeni bir transferin bu karşılaşmaya yetişmesi mümkün görünmüyor. Taraftarlar, buna rağmen en kısa sürede bombaların peş peşe patlamasını sabırsızlıkla bekliyor.