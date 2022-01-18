Transferin gözde ismi Vedat Muriç'te flaş gelişme! Teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan ve Lazio'dan ayrılacağı konuşulan Vedat Muriç'in, takımının İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Udinese ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacağı açıklandı.

2020 yılında Fenerbahçe 'den ayrılıp, Lazio'ya transfer olan ancak o tarihten bu yana beklentileri karşılayamayan Vedat Muriç'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Ancak İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Udinese ile karşılaşacak olan Lazio açıkladığı 11'de Kosovalı golcü de yer aldı.

Bu gelişmenin ardından Vedat Muriç'in transferinin nasıl şekilleneceği büyük merak konusu olurken, İtalyan ekibinin golcü futbolcuya son bir şans verip vermediği soru işaretleri yarattı.

71 dakika sahada kaldı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vedat Muriç, 71. dakika sahada kalırken, yerini Ciro Immobile'ye bıraktı. Normal süresi 0-0'lık eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünün 106. dakikasında Lazio, Immobile'nin bulduğu gol ile mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Transferin gözdesiydi

Lazio'dan ayrılacağı söylentilerinin çıkmasının ardından Vedat Muriç'in ismi ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı. Kosovalı futbolcu ile aynı zamanda İngiliz ekipleri Hull City, Leeds United, West Bromwich Albion'ın ve Rus ekibi CSKA Moskova'nın ilgilendiği iddia ediliyordu.

CSKA yalanlaması

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Vedat Muriç'in CSKA Moskova'ya transfer olacağı yönündeki iddiaları reddederek, "Yalan bir haberdi. CSKA Moskova'ya gitmiyor" ifadelerinde bulundu.







