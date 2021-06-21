Hatayspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Rayane Aabid, Süper Lig 'de kaldı. Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün'ün ardından Rayane Aabid'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada 29 yaşındaki orta saha ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Aabid!

Hatayspor'da 72 resmi maça çıkan Aabid, 4 gol, 7 asistle skora katkı sağladı.