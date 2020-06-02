Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan transferin gözde ismi Cenk Özkacar, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Altay'ın genç stoperi, "4 Büyükler"in kendisini istediğini ifade etti. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar, "Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Arada günde çift antrenmanlar yapıyoruz. Şu anda çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek. Takımda herkes Süper Lig'e inanıyor. Emeğimizin karşılığını Süper Lig'e çıkarak alacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Hedeflerime ulaştım

Bu sezon özelinde hedeflerine ulaştığını söyleyen genç stoper, "Bu sene benim için çok iyi geçti. Sezon başında burada kalmak için büyük bir mücadele vermiştim. Hedeflerimin çoğuna bu sene ulaştım. Daha 6 maçımız var. Ben her zaman hazırım. Sahaya çıktığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Forma şansı gelmezse de dışarıdan takımıma destek veririm. Burada çok değerli stoperler var Bu rotasyonda maç oynamak çok güzel. Daha fazla oynamak isterdim ancak sezon içerisinde yapılanma değişiklikleri oldu. Oynarsam benim için daha iyi olur. Oynamazsam da sorun değil." dedi.

Altay'ın yetiştiriciliği benim için önemli

İzmir ekibinin oyuncu yetiştirmeye verdiği öneme dikkat çeken Cenk, "Bu kulüp herkesin oynamak isteyeceği bir kulüp. Altay çok büyük bir camia. Bu sene Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Herkesin inancı çok üst düzeyde. Süper Lig'e çıkmak hepimiz için çok güzel olacak. Altay çok yetiştirici bir kulüp. Altay'n yetiştirici kimliği benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Gelişime çok açığım

Nasıl bir oyuncu olduğunu anlatan ve gelişime açık olduğunu vurgulayan Cenk Özkacar, "Ben 1.90 boyundayım. Gelişime çok açık bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Boyuma göre çok atletik olduğumu düşünüyorum. çabuk ve süratli bir oyuncuyum. Bu süratimi kaybetmemek için çok çalışıyorum. Kiloma çok dikkat ediyorum. Ağır ve hantal olduğumu düşünmüyorum. Geriden oyun kurmayı seviyorum. Bu sene uzun toplarımı ve geriden oyun kurma özelliğimi geliştirdim. Şu anda pozisyon bilgisi eksikliklerim var. Oyun görüşümü biraz daha geliştirebilirim. Bu özelliklerimi de geliştirmeye çalışıyorum. Bu benim geçmişimde de var. Ailemin bana söyledikleri yüzünden altyapıda çok ağladım. Biz ailecek gerçekçiyiz. İnsanlar eleştiriye açık olmalı. Ben eleştiriye açığım. Kötü özelliklerimi geliştirmek için sonuna kadar mücadele ediyorum. 3 yazdır denize çok az gidiyorum. Yaz aylarında özel hoca tutup çalışıyorum. Kişi önce kendini geliştirmeli" diye konuştu.

Varane'a benziyorum

Transferin gözde ismi Cenk Özkacar, Real Madrid'in Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'a benzetildiğini söyleyerek, "Beni Varane'a benzetiyorlar. Varane'ın videolarını izliyorum ve ona benzeyen bir stoper olabileceğimi düşünüyorum. Fiziksel özelliklerimiz çok benziyor. Varane boyuna göre atletik ve hızlı bir oyuncu. Milli takımdaki arkadaşlarım beni Merih Demiral'a benzetiyorlar. Bence özelliklerim itibariyle Varane'a çok benziyorum. Varane dünyanın en iyi 5 stoperinden biri. Bu listeye bence Çağlar Söyüncü de girer. Çağlar Söyüncü'yü çok seviyorum. İnşallah onun gibi Avrupa'da forma giyebilirim. Benim en büyük hedeflerimden biri EURO 2021'de forma giymek" şeklinde konuştu

Hedefim Premier Lig

Kariyer planlamasından bahseden ve öncelikli hedefinin Avrupa olduğunu söyleyen 19 yaşıdnaki stoper, "Menajerimle yaptığımız kariyer planlamasında önceliğimiz Avrupa. Benim öncelikli hedefim Avrupa ancak Türkiye'nin önemli kulüpleriyle adımın anılması benim için onur verici. Bunun için çok mücadele ettim. Avrupa'dan beni isteyen takımlar var ancak bunları açıklamam doğru olmaz. Benim hedefim Premier Lig'de oynamak. Bu ilk etapta belki olmayabilir ancak benim hedefim bu. Ben sol ayaklıyım ancak iki ayağımı da kullanabiliyorum. Altay'da çoğu maçta sağ stoper oynadım. Bir futbolcu iki ayağını da aynı şekilde kullanamayabilir ancak iki ayağınızı da geliştirmeniz lazım. Avrupa'da oynamak istiyorsanız iki ayağınızın da çok gelişmesi lazım. Sağ ayağımı idmanlardan sonra geliştirmeye çalışıyorum. Benim bu seneki gelişimimde bu çalışmaların büyük bir katkısı oldu" dedi.

Fatih Terim benim için çok değerli!

Cenk Özkacar, adının Galatasaray gibi büyük kulüplerle anılmasından dolayı mutlu olduğunu söylerken, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili düşüncelerini de paylaştı ve "Galatasaray, Türkiyen'in en önemli kulüplerinden biri. Fatih Terim çok önemli teknik direktör. Fatih Terim benim için çok değerli. Benim için böyle düşünmesi çok mutlu ediyor. Bazı genç oyuncular bu tarz haberlerden sonra havaya girebilir ancak ben şımarmıyorum. Bunlar benim üzerime daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu haberlerden sonra daha çok çalışıyorum. Gelişime her zaman açık olmak lazım" ifadesini kullandı.

Cenk Özkacar, "4 Büyükler" diye adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'ın kendisi istediğini belirterek, "Benim bir menajerim var. Kariyer planlarımı menajerim yapıyor. Günde en az 1 saat konuşuyoruz. Şu anda kariyer planlamamı direkt olarak Mustafa Doğru'ya bıraktım. Ben şu anda saha içine odaklandım. Daha burada 6 maçımız var. Bir gelişme olduğu zaman menajerim beni bilgilendiriyor. 4 büyük takımın da beni istediğini biliyorum. Direkt Avrupa'ya da gidebilirim. İki seçenek de olabilir. Avrupa'da en iyi performans gösteren oyuncu bence Çağlar Söyüncü. Premier Lig'de sezonun en iyi 11'ine giren bir oyuncudan bahsediyoruz. Merih Demiral da bu sene çok büyük bir çıkış yakaladı ancak şanssız bir sakatlık yaşadı. Çağlar Söyüncü benimle tecrübelerini paylaşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.



