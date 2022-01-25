Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen ve Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri olan Boubacar Kamara'nın yeni adresi merak ediliyor. 22 yaşındaki Fransız futbolcu, Manchester United, Milan ve Roma gibi kulüplerin ilgisine rağmen sezon sonuna kadar Marsilya'da kalabilir.

Football Italia'da yer alan habere göre Boubacar Kamara'nın Manchester United'a transfer olacağına yönelik iddiaların aksine futbolcu sezon sonuna kadar Marsilya'da kalmak ve yaz aylarında yeni kulübüne karar vermek istiyor.

22 yaşındaki Fransız futbolcu sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve yılda 5 milyon Euro kazanacağı yeni kontrat istiyor.

İtalyan ekipleri Roma ve Milan futbolcuyla ilgileniyor ancak iki kulüp de Kamara'nın istediği yıllık ücreti vermeye sıcak bakmıyor.

Şu anda futbolcuyla en ciddi şekilde ilgilenen takımın Manchester United olduğu belirtilse de Aston Villa ve Newcastle United'ın da transfer için girişimlerde bulunabileceği iddia ediliyor.

" Transfer penceresi açık her şey olabilir"

Kamara geçen hafta yaptığı açıklamada, "Eğer kalırsam, kulübün Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşması için her şeyi yapacağım. Transfer penceresi açık, böylece her şey olabilir. Pek çok söylenti var ama ne olursa olsun ailemin ve takım arkadaşlarımın bana yakın olmasından dolayı mutluyum. Gerisini düşünmeden sahaya odaklanmalı ve takımıma yardım etmek için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım."

Bu sezon Marsilya ile 24 maça çıkan Kamara, 1 kez de fileleri sarsmayı başardı.



