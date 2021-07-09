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Transferin gözdesi Barış Alper Yılmaz'i Galatasaray kaptı!

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un istediği Ankara Keçiörengücü'nün genç yıldızı Barış Alper Yılmaz savaşını Cim Bom kazandı. Galatasaray, 21 yaşındaki kanat oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

09 Temmuz 2021, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
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Transferin gözdesi Barış Alper Yılmaz'i Galatasaray kaptı!

TFF 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor yarışıyordu. Transfer savaşını Sarı Kırmızılılar kazandı.  Aslan, 21 yaşındaki oyuncu ve kulübü Ankara Keçiörengücü'yle her konuda anlaşmaya vardı, genç futbolcu kendisini 5 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 

Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan kanat oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.


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