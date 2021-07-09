TFF 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor yarışıyordu. Transfer savaşını Sarı Kırmızılılar kazandı. Aslan, 21 yaşındaki oyuncu ve kulübü Ankara Keçiörengücü'yle her konuda anlaşmaya vardı, genç futbolcu kendisini 5 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan kanat oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.





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