Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile yollarını resmen ayıran Bafetimbi Gomis, Süper Lig ekiplerinin transferde gözdesi konumuna geldi. Ara transfer döneminde kadrolarını güçlü bir golcü ile takviyelemek isteyen Galatasaray , Fenerbahçe , Antalyaspor ve Beşiktaş , tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ise sosyal medyadan Gomis'e çağrıda bulundu. Al-Hilal'e veda eden paylaşımının altına yorumda bulunan Ghezzal, Gomis'e "Come to Beşiktaş" diye yazdı. Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

36 yaşındaki forvet bu sezon 19 maçta 9 gol attı.