Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk ligin en golcü savunma oyuncusu

Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, ligin en golcü savunma oyuncusu konumuna geldi. Alpaslan Öztürk bu sezon ligde 21 maça çıkarken 6 gol atmayı başardı. Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman orta saha bölgesinde de görev yapan Alpaslan Öztürk bu sezon stoper bölgesine geçti ve adı transfer gündeminde bir çok takımla anıldı.

Ligin en golcü savunmacıları

6 - Alpaslan Öztürk (Göztepe)

5 - Papy Djilobodji (Gaziantep FK)

4 - Filip Novak (Trabzonspor)

4 - Serdar Aziz (Fenerbahçe)

4 - Domagoj Vida (Beşiktaş)

3 - Gökhan Gönül (Beşiktaş)

3 - Dario Meljnak (Ç.Rizespor)

3 - Mustafa Yumlu (Denizlispor)

3 - Martin Skrtel (Başakşehir)