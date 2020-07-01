Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk ligin en golcü savunma oyuncusu
Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, Alanyaspor maçında attığı golle ligin en golcü savunma oyuncusu konumuna geldi. Alpaslan Öztürk bu sezon ligde 6 gol atmayı başardı. 1993 doğumlu oyuncunun adı son günlerde transfer gündeminde bir çok takımla anıldı
Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, ligin en golcü savunma oyuncusu konumuna geldi. Alpaslan Öztürk bu sezon ligde 21 maça çıkarken 6 gol atmayı başardı. Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman orta saha bölgesinde de görev yapan Alpaslan Öztürk bu sezon stoper bölgesine geçti ve adı transfer gündeminde bir çok takımla anıldı.
Ligin en golcü savunmacıları
6 - Alpaslan Öztürk (Göztepe)
5 - Papy Djilobodji (Gaziantep FK)
4 - Filip Novak (Trabzonspor)
4 - Serdar Aziz (Fenerbahçe)
4 - Domagoj Vida (Beşiktaş)
3 - Gökhan Gönül (Beşiktaş)
3 - Dario Meljnak (Ç.Rizespor)
3 - Mustafa Yumlu (Denizlispor)
3 - Martin Skrtel (Başakşehir)