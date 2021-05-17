Son dakika haberi...Göztepe kulübü sosyal medyadan paylaştığı video ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrıldığını açıkladı. Deneyimli oyuncu ise, "3 senedir armasını taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım siz de bana edersiniz." ifadelerini kullandı.









Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada da, "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong." ifadelerine yer verildi. 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe’de ligde ve kupada 76 maça çıkan Alpaslan Öztürk toplam 13 gol kaydetti.