Transferin gözdesi Alanyaspor oldu!

İstanbul ekipleri gözlerini yine Alanyasporlu futbolculara dikti. Transferde başarılı işler yapan ve geçtiğimiz yıllarda Merih Demiral'ı 8 milyon Euro'ya Sassuolo'ya, Emre Akbaba'yı 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a, Vagner Love'ı 3 milyon Euro'ya Beşiktaş'a, Villafanez'i de 1.6 milyon Euro'ya Morelia'ya satan Akdeniz ekibi, N'Sakala ve Welinton'u Beşiktaş'a verirken, Bakasetas ve Caulker için de Fenerbahçe sıraya girmiş durumda. Hocası Erol Bulut'u da Fenerbahçe'ye gönderen Alanyaspor'da sözleşmeleri biten Papiss Cisse ve Junior Fernandes'in de üç büyüklerden bir takıma imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DEĞERİNİ YEDİYE KATLADI

Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas için 5 milyon Euro olan serbest kalma bedelini talep eden Alanyaspor'da oyuncuya Lazio da talip. Geçtiğimiz sezonun başında 700 bin Euro'ya transfer edilen Yunan futbolcu, satılması durumunda 12 ayda yaklaşık 7 kat kazandırmış olacak. Beşiktaş ile adı anılan Onur Bulut'u bedavaya alan Alanya, Papis Cisse, Juanfran, Marafona, Baiano, Caulker gibi isimleri kadrosuna bedelsiz katmıştı.