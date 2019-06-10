Transferin gözde ismi Vedat Muriç boş geçmedi Kosova kazandı

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda Bulgaristan ile Kosova, Vasil Levski Stadı'nda kozlarını paylaştı. 2 puanlı iki takımın mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu.

Mücadeleye iyi başlayan Kosova, 14. dakikada Rashica ile öne geçmeyi başardı. İlk 45 dakika bu skorla sona erecekken sahneye 43'de İvelin Popov çıktı ve eşitliği getirdi. Oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi Bulgaristan, 55'de Dimitrov ile 2-1 öne geçti.

Öne geçmesine rağmen geriye düşen Kosova, hakimiyeti sağladı ve ataklarını sıklaştırdı. 64'de sahne alan Vedat Muriç, skoru 2-2'ye getirdi. Kololli'nin ortasına harika yükselen kule forvet, kaleci Mihaylov'u avladı ve takımını yeniden ayağa kaldırdı. Skoru belirleyen gol ise 90'da Elbasan Rashani'den geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alan takımının aldığı galibiyette başrol oynadı ve 90 dakika sahada kaldı.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Kosova, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve 5 puana yükseldi. Bulgaristan ile 2 puanla son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Çekya, Karadağ'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.