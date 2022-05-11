İngiltere Premier Lig devi Mancester City'de forma giyen Gabriel Jesus'un takımdaki geleceği merak konusu olmaya devam ederken Brezilyalı yıldızın menajeri Marcelo Pettinati'den flaş bir açıklama geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal ile görüştüklerini belirten Pettinati, "Arsenal ile Gabriel Jesus hakkında görüştük ve evet, sundukları projeyi beğendik. Bu ciddi bir olasılık, bu yüzden görüşüyoruz. Gabriel Jesus ile ilgilenen altı kulüp daha var. Şimdi Manchester City ile son maçlarına odaklandı, sonra ne olacağını göreceğiz" sözlerini dile getirdi.

Takımdan ayrılması bekleniyor

Manchester City'nin Erling Haaland'ı transfer etmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Gabriel Jesus'un İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Juventus da devrede

Sezon sonunda Paulo Dybala'nın takımdan ayrılması nedeniyle hücum hattına takviye planlayan Juventus'un da Brezilyalı futbolcu ile ilgilendiği İtalyan basınında iddia ediliyor.

Bu sezon 39 maçta forma giyen 25 yaşındaki Gabriel Jesus, 13 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

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