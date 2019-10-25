Transferi onlar yapacak

Geçtiğimiz hafta kongreyi kazanarak Beşiktaş’ta başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, kısmi görev dağılımını gerçekleştirdi. Braga maçı öncesi Vodafone Park’ta yapılan toplantıda, yönetimdeki kritik roller belirlendi. Buna göre kulübün ikinci başkanlığına Adnan Dalgakıran getirildi. Asbaşkan Emre Kocadağ, genel sekreter ise Mesut Urgancılar oldu. En çok merak edilen pozisyonlardan biri olan futbol şube sorumluluğunu ise Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ üstlendi. Transfer çalışmalarını da işte bu iki isim yönetecek. Yönetim kurulundaki diğer görevler ise önümüzdeki günlerde netleşecek.