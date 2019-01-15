Transferde üçüncü cephe açılabilir

Teknik direktör Şenol Güneş’in olumsuz raporu sonrasında yönetimin sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı deneyimli oyuncunun, ara transferde gönderilmesi halinde sezonun ikinci yarısında kulüpten alacağı yaklaşık 1 milyon Euro’dan da kurtulunacak.

Ancak sağ bek transferi konusunda çalışma yaparken Babel’in gidişinin ardından yeni bir sol kanat için de temaslara başlayan Beşiktaş Yönetimi, Adriano da giderse transferde üçüncü cepheyi sol bekte açacak.