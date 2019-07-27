Transferde tanıdık yüzler: Bumerang

Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri bir yandan da transfer çalışmalarına son hız devam ediyorlar. Sürpriz isimlerin kadrolara katıldığı ligimizde yakından tanıdığımız oyuncuları da tekrardan göreceğiz.

7 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminde şu ana kadar beş futbolcu daha önce ülkeden ayrılmasına rağmen Türkiye'ye geri döndü. Fenerbahçe'den İtalya'ya giden Salih Uçan, Alanyaspor'la anlaşırken, Türkiye'de çok sayıda kulüpte forma giyen El Kabir, İsveç macerasından sonra Çaykur Rizespor'a imza attı. Jimmy Durmaz Fransa'dan, Ryan Babel ise İngiltere'den sonra Galatasaray ile yeniden Süper Lig'e dönüş yaptı. Bursaspor'da yıldızı parlayan Aziz Behich ise Hollanda'da PSV Eindhoven forması giydikten sonra Medipol Başakşehir ile 2022'ye kadar kontrat yaptı. Bu oyuncularla birlikte Süper Lig'den ayrılıp, sonrasında geri dönenlerin sayısı ise son beş sezonda 33'e çıktı.

EN HIZLISI CANER ERKİN

Bu futbolcular ortalama 658 gün ülke dışında kalıp geri dönerken en hızlı dönüşü 2016-17 sezonunda 61 günle İnter'den (İtalya) Türkiye'ye dönen Caner Erkin yaptı. Öte yandan 2018-19 sezonunda 5, 2017-18 ve 2016-17 sezonlarında ise 8'er futbolcu tekrardan Süper Lig'i tercih etti.

Kaynak: Sabah



