Süper Lig 'de bu sezon beklentileri karşılayamayan ve golcüleri Serdar Dursun, Enner Valencia ve Berisha'dan yeterli katkı alamayan Fenerbahçe 'de gözler ara transfere çevrilmiş durumda.

Ara transfer döneminin en önemli isimlerinden biri olan Vedat Muriç'in yeni adresinin neresi olacağı büyük bir merakla beklenirken İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Lazio ile yollarını ayıracak olan tecrübeli golcünün ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu söylendi.

İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Vedat Muriç, Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Oyuncuya Saint Etienne ve Hull City'nin de ilgisi var.







