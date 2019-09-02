Transfer döneminin son dakikasında sürprizlerinden birini Başakşehir yaptı. Atalanta'nın fiziki olarak yetersiz bulduğu için sözleşmesini feshettiği Martin Skrtel’i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Slovak oyuncu Martin Skrtel kısa süre önce İtalya'nın Atalanta kulübüne transfer olmuştu. Tercübeli futbolcunun sözleşmesi fiziksel yetersizlik sebebiyle fesh edilmiş yerine bir başka eski Fenerbahçeli Simon Kjaer transfer edilmişti.

Resmen açıklandı

Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Martin Skrtel'i 1 yıllığına resmen kadrosuna kattı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Slovak futbolcu Martin Skrtel ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusu bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Martin Skrtel’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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