Transferde son dakika: Manuel Fernandes

Beşiktaş - Manuel Fernandes flörtünde son dakika.. Siyah - Beyazlı ekip, gündemine gelen Portekizli eski oyuncusunun transferinde nihai kararı verdi. Beşiktaş Yönetimi, Fernandes'in Türkiye'ye dönüş talebine ret kararı verdi.

Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunun bu kararının ana nedeni ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaklaşımı.

Avcı'nın, Fernandes'e sıcak bakmadığı ve kadro planlamasında düşünmediği ifade ediliyor.

Bu gelişme sonrası Manuel Fernandes'in menajerlerine, "Transferi düşünmüyoruz" yanıtı verildi. Portekizli futbolcunun Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde bulunuyor.

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü ise resmi bir açıklama yaparak, Mehmet Ekici ile temaslarının olmadığını duyurdu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi’nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.

Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır."

Süleyman Hatısaru / fanatik.com.tr özel