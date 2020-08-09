Transferde son dakika gelişmesi! Jose Sosa'ya sürpriz talip!
Son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız Jose Sosa için sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Trabzonspor'la henüz mukavele yenilemeyen kaptan Jose Sosa ile ilgili bomba iddia... Arjantin’den Cielosports’un haberine göre; tatilini İspanya’da geçiren deneyimli futbolcu kariyerine hangi kulübün forması altında devam edeceği konusunda kararsızlık yaşıyor. Sosa’nın menajerinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye geleceği, dolayısıyla yıldız oyuncunun durumunun da o tarihlerde netlik kazanacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Arjantinli maestro hafta içinde Mert Hakan, Gökhan Gönül, Novak ve Caner'e imza attıran menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti.
ESTUDIANTES 3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ
Sosa’yı isteyen eski kulübü Estudiantes’in kendisine 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ
Haberde; Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in de tecrübeli orta saha oyuncusu için devreye girdiği ileri sürüldü.
16 gol ve 19 asistlik performans
Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.