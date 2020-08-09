Trabzonspor'la henüz mukavele yenilemeyen kaptan Jose Sosa ile ilgili bomba iddia... Arjantin’den Cielosports’un haberine göre; tatilini İspanya’da geçiren deneyimli futbolcu kariyerine hangi kulübün forması altında devam edeceği konusunda kararsızlık yaşıyor. Sosa’nın menajerinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye geleceği, dolayısıyla yıldız oyuncunun durumunun da o tarihlerde netlik kazanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Arjantinli maestro hafta içinde Mert Hakan, Gökhan Gönül, Novak ve Caner'e imza attıran menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti.

ESTUDIANTES 3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Sosa’yı isteyen eski kulübü Estudiantes’in kendisine 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

Haberde; Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in de tecrübeli orta saha oyuncusu için devreye girdiği ileri sürüldü.

16 gol ve 19 asistlik performans

Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.