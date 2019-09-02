Transferde son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu...

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka’yı renklerine bağladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ukraynalı futbolcunun adı transfer sezonunun başından beri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Futbolcunun bonservis bedeliyle alakalı bir açıklama yapılmadı. Konoplyanka, 2017’de katıldığı Schalke’de 78 maça çıktı, 13 gol attı.

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