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Transferde son dakika! Aaron Boupendza'nın bedeli 12 milyon Euro

Hatayspor forması giyen ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza'ya İskoç devi Celtic kanca attı. İsmi Fenerbahçe ile anılan Gabonlu golcü için Hatayspor'un 12 milyon Euro istediği iddia ediliyor.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 21:53 Son Güncelleme:
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Transferde son dakika! Aaron Boupendza'nın bedeli 12 milyon Euro

Hatayspor forması giyen ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza'ya talip var. İngiliz basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; İskoç devi Celtic, Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'yı transfer etmek istiyor. Haberde, Akdeniz ekibinin 24 yaşındaki golcü oyuncu için 12 milyon Euro istediği belirtildi.

Atalanta, Fenerbahçe , Fiorentina ve Watford ile anılıyor

Bilindiği üzere oyuncunun ismi uzun süredir Atalanta, Fenerbahçe, Fiorentina ve Watford ile de anılıyor. Hatta geçen sezonun devre arasında Rusya Ligi takımlarından Krasnodar kulübü de Gabonlu yıldız için 8 milyon Euro teklif etmiş, anlaşmaya varılmış ancak oyuncu daha sonra bu kararından vazgeçerek teklifi reddetmişti. 

2022'ye kadar sözleşmesi var

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Boupendza, çıktığı 38 maçta 22 gol ve 1 asist kaydetti. 


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