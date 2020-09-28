Transferde sıcak gelişme! Ndiaye Karagümrük ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaştı.

Karagümrük için geldi!

Tecrübeli futbolcu Ndiaye dün İstanbul'a geldi.

Ndiaye, geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist ile oynamıştı. (Ajansspor)



