Transferde sıcak gelişme! Ndiaye Karagümrük ile anlaştı
Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen bonservisi İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de olan Badou Ndiaye'nin yolu yeniden Türkiye'ye düştü. Tecrübeli futbolcu ligin yeni ekibi ve lideri Karagümrük ile anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaştı.
Karagümrük için geldi!
Tecrübeli futbolcu Ndiaye dün İstanbul'a geldi.
Ndiaye, geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist ile oynamıştı. (Ajansspor)