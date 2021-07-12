Fransa Ligi'nde yeniden şampiyon olmak, Devler Ligi'nde de kupayı kaldırmak isteyen PSG, transferde ayağını gazdan çekmiyor. İnter'den sağ bek Achraf Hakimi'ye imzayı attıran, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'u da kadrosuna katmayı başaran ve Milan'dan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı da bu hafta içerisinde resmen açıklaması beklenen Fransız devi, Paul Pogba'yı da gözüne kestirdi. İngiliz gazeteleri, Manchester United'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Pogba için temasların başladığını ileri sürdüler.

Bedava gitmesini istemiyorlar

EURO2020'de ülkesi Fransa ile kötü bir turnuva geçiren Pogba, buna rağmen genel anlamda Milli Takım 'da çok etkili bir performans sergilerken Manchester'da bir türlü beklenen seviyeye ulaşamıyor. 28 yaşındaki oyuncuyu Kırmızı Şeytanlar elinde tutmak istese de sezon sonunda bedavaya gitmesini de istemiyor. PSG'nin teklifinin ise 60 milyon Pound (732.8 milyon TL) civarında olacağı konuşuluyor.