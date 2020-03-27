Corona Virüs Avrupa’da çok hızlı yayılması sonrası hem ekonomik sıkıntıya giren hem de liglerini mecburen haziran ayına kadar sarkıtmak zorunda kalan kulüpler harekete geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da icra kurulunda yer aldığı Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), bugün FIFA ile toplantı yaparak, ‘transfer’ krizini masaya yatırıyor. Transfer döneminin 2021 Ocak ayına kadar serbest kalması talep ediliyor.

Planlar bozuldu

ESPN’in kaynağına göre; Barcelona, Manchester United ve Real Madrid gibi dev kulüplerin olduğu 24 üyeli birlik, Belarus hariç tüm liglerin durduğunu, yayın gelirlerinin, maç günü kazançlarının aksadığını ve fikstürün planları dışında olağanüstü bir durumla uzadığını bildirdi. Ayrıca hastalığın hızla devam etmesi nedeniyle henüz fikstür hazırlığı bile yapılamadığı toplantının ana başlıkları olarak belirlendi.

Sözleşme izni

Koronavirüs nedeniyle liglerin durması bir diğer konuyu daha gündeme taşıdı. Lig maçlarının temmuz ayına kadar süreceğini düşünen Avrupa Kulüpler Birliği, mevcut sözleşmeler için de esneklik istiyor.

Buna göre mevcut şartlarda 30 Haziran’da bitecek sözleşmeler için lig maçları tamamlanana kadar ek süre talep ediliyor. Böylece sözleşmesi 30 Haziran’da biten oyuncuların lig maçlarına kadar kalmaları sağlanacak.

Türkiye de faydalanacak

Avrupa Kulüpler Birliği’nin FIFA ile yapacağı transfer toplantısı Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Hem mevcut sözleşmeler hem de yeni transfer çalışmaları için bu kararın alınması tüm kulüpleri rahatlatacak. Halihazırda ekonomik sıkıntılar nedeniyle transferde dar bir rotası olan Türk kulüpleri, hem daha geniş bir zaman dilimi kazanacak hem de maddi açıdan daha rahat adımlar atacak.