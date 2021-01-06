Transferde Medhi Benatia yarışı: Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray

Süper Lig'in iddialı ekipleri Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray stoper transferi adına yüksek profilli bir isme yönelmiş durumdalar. Kariyerinin son dönemini yaşasa da Avrupa'da önemli ekiplerin formalarını giyen Medhi Benatia için Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede oldukları aktarılıyor.

La Gazzetta dello Sport, Benatia için Genoa'nın devrede olduğunu aktarırken Milan'ın da oyuncunun durumunu takip ettiği belirtilmekte. Bladi'nin haberine göre ise Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncuya teklif sundukları belirtiliyor.

Serbest kaldı!

Benatia, daha önce Avrupa'da Marsilya, Udinese, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi önemli takımların formalarını giymişti. Juventus'ta Allegri ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası ise Katar ekiplerinden Al-Duhail'e transfer olmuştu. 2019'un ocak ayında 8 milyon Euro karşılığında Katar'a transfer olan Benatia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi. Serbest oyuncu konumundaki 33 yaşındaki stoperin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği aktarılıyor.