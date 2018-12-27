Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı zirvede kapatan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Medipol Başakşehir, transferde bombayı patlattı. Lider Başakşehir, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Brezilyalı süperstar Robinho'yu renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'a sansasyonel bir şekilde transfer olan Robinho, kırmızı beyazlı takımda çıktığı 30 resmi maçta 12 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezonun ilk yarısında altın karmada yer alan oyuncu 16 maçta 8 gol 2 asistle oynadı.

Başakşehir açıkladı

Medipol Başakşehir Kulübü resmi internet sitesinden başkan Göksel Gümüşdağ'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Demir Grup Sivasspor ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İstanbul ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, Robson De Souza (Robinho)’nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Her iki kulübe de hayırlı olmasını dilerim" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/ibfk2014/status/1078338287989862411

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