Son yıllarda ezeli rakiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe'nin büyük bombayı patlatmaya yakın olduğu iddia edildi... Sarı-Lacivertlilerin, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladığı öne sürüldü. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu bir süredir Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşmazlık yaşıyordu. İşte Fenerbahçe ve Dorukhan Toköz'le ilgili iddianın detayları...

PAZARLIKLAR START ALACAK

Yeni sözleşmede teklif edilen rakamı beğenmeyen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı öğrenildi. Fener şimdi de Beşiktaş ile görüşecek.

FUTBOLCU VE PARA TEKLİFİ

Ezeli rakibiyle anlaşma zemini arayacak olan Fenerbahçe'nin para ve futbolcu teklifi yapması bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa Dorukhan 2021'de bedelsiz transfer edilecek.





BEŞİKTAŞ KÖŞEYE SIKIŞTI

1 yıl sonra Dorukhan'ın kalacak olmasından dolayı Beşiktaş yönetimi köşeye sıkışmış durumda. Siyah- Beyazlılar'ın bu nedenle Fenerbahçe ile anlaşma yolunu seçebileceği belirtiliyor.

SAHALARDAN 9 AY UZAK KALDI

6 Ekim'de Alanyaspor ile oynanan maçta dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz tam 9 ay sahalardan uzak kaldı. Genç yıldız ligin son haftasında Gençlerbirliği karşısında 7 dakika süre aldı. (Takvim)