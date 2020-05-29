Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Twente forması giyen sol kanat oyuncusu Aitor'u kadrosuna katmak istiyor.

Aitor'un menajeri Botines Albet, Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu.

Albert, "Aitor'un transferi üzerine Beşiktaş ile görüşüyoruz. Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor" ifadelerini kullandı.





Aitor Cantalapiedra kimdir?

Tam adı Aitor Cantalapiedra Fernández olan İspanyol futbolcu 10 Şubat 1996'da Barcelona'da dünyaya geldi. Barcelona altyapısında yetişen Aitor; Espanyol'un altyapısına transfer oldu. Ardından Sant Andreu, Damm ve Cornelia altyapılarında da forma giyen Aitor Barcelona'nın U19 takımına geçti. İlk profesyonel transferini Sevilla'ya yapan Atior oradan da Twente'de forma giyiyor.

Aitor, Hollanda temsilcisiyle çıktığı 61 maçta 24 gol atıp 18 de asist yaptı. (Ajansspor)



