Transferde büyük müjde: Mario Balotelli...

Galatasaray ve Beşiktaş gibi santrfor bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşayan takımlar için transferde büyük bir fırsat doğacakmış gibi görünüyor.

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin sezon sonunda serbest kalması artık kesin gibi.

28 yaşındaki yıldız isim hakkında RMC Sport'a konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, oyuncularıyla sözleşme yenileyeceklerini düşünmediğini ifade etti.

Sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan yıldız isim, ocak ayından itibaren başka takımlarla görüşmelere başlayabilecek ve anlaşma sağlanırsa bonservissiz olarak transfer edilebilecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler