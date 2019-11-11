Transferde Brezilya çıkarması!

Brezilya'da devam eden FIFA U17 Dünya Şampiyonası'nda birçok ülkeden scoutlar yer alıyor. Brezilya basınında çıkan haberde, Türkiye'den de Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin scout ekiplerinin turnuvayı yerinden takip ettiği belirtildi.

11 Kasım 2019, Pazartesi 08:46 Son Güncelleme:
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Transferde Brezilya çıkarması!

Haberin detayında, özellikle son 16 turunda Nijerya'nın Hollanda'yı 3-1 yendiği maçta bazı isimlerin Fenerbahçe ve Beşiktaş scoutları tarafından takip edildiği, Nijerya'da Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, Ibrahim Said ve Olakunle Olusegun gibi isimlerin beğenilen futbolcular oldukları ifade edildi. Nijerya basını da benzer bir haberi özel haber olarak okuyucularına servis etti.

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