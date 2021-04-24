Süper Lig'de sürdürdükleri zirve mücadelesinin yanı sıra yeni sezon transfer çalışmalarını da yürüten Beşiktaş ve Galatasaray 'ın Mısırlı 10 numara Mohamed Magdy için karşı karşıya oldukları belirtildi. Afsha lakaplı oyuncunun menajeri Abdelrahman İsmail, Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncunun transferi adına rekabet halinde olduklarını belirtti.

Mısır'da bir radyoya açıklamalarda bulunan Mohamed Magdy'nin menajeri, "Beşiktaş, Galatasaray ve Celtic; Afsha Mohamed Magdy'nin transferi adına yarış halindeler. Afsha'nın El Ahly ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor ve kulüpten hiç kimse henüz sözleşmenin uzatılması adına bizimle görüşmedi" ifadelerini kullandı.

Abdelrahman İsmail, oyuncusunun sözleşme uzatma teklifine sıcak baktığını fakat yurt dışından talipleri olduğunu aktarırken Afsha, bu sezon El Ahly formasıyla Mısır Premier Ligi'nde çıktığı 11 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Mısır Milli Takımı'nın da formasını giyen 25 yaşındaki 10 numara, bu sezon kulübüyle toplamda ise çıktığı 22 karşılaşmada 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, devre arasında bir başka Mısırlı isim Mostafa Mohamed'i Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna katmıştı.



