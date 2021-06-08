Transferde Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Jovetic yarışı

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası Beşiktaş , yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi de verecek olmaktan dolayı öncelikli hücum hattına takviye arayışlarını sürdürürken Fenerbahçe de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Süper Lig'in iki devinin Monaco ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Stevan Jovetic ile ilgilendikleri iddia edilmekte.

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La Razon'un haberine göre İspanyol ekiplerinden Granada, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Jovetic'in seçimi adına yüksek maaş ve Avrupa kupalarında mücadelenin öncelik teşkil ettiği aktarılmakta. İspanyol basınına göre de bu anlamda 3 takımın ismi öne çıkıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fransız ekibi Nice'in transfer adına avantajlı oldukları aktarılmakta.

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Kariyerinde Partizan, Fiorentina, Manchester City, Inter, Sevilla gibi önemli ekiplerin formalarını giyen Jovetic; 2017'de de 10.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Monaco'ya transfer olmuştu. Bu sezon Monaco formasıyla 33 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu; 7 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Karadağ Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Jovetic, milli takım forması altında çıktığı 55 maçta 27 gol atmayı başardı.